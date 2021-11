Compartilhar no Facebook

No sábado, 13, por volta das 8h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Bela Vista do Sul, interior do município, onde um morador encontrou o corpo de um homem, em adiantado estado de decomposição.

O corpo estava em meio a vegetação, a cerca de 800 metros da Rodovia BR 280. Foram acionados o Instituto Geral de Perícias (IGP) e a Polícia Civil de Mafra, os quais assumiram a ocorrência.