Caminhão roubado e que circulava clonado na BR-280 é recuperado em Mafra

Na manhã desta sexta-feira (31), em seu primeiro dia de serviço, os novos policias rodoviários federais que tomaram posse na última semana e foram lotados na Delegacia da PRF em Mafra, recuperaram, em conjunto com policiais de outra equipe, um semirreboque REB/PASTRE roubado e que circulava com placas clonadas na BR 280, durante a Operação Ano Novo 21/22.

Após consultas aos sistemas, os policiais verificaram que o veículo do Mato Grosso do Sul possuía registro de roubo em São Paulo em dezembro deste ano e estava transitando com outras placas. Além disso, o veículo transportava carvão vegetal sem nota fiscal.

O motorista, de 26 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Mafra. Já a passageira, de apenas 16 anos, foi conduzida ao Conselho Tutelar. Ele vai responder por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e pelo crime ambiental de transporte de carvão vegetal nativo sem o documento de origem fiscal.