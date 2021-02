Caminhão tomba na BR-280 em Mafra

Por volta das 17h50 desta terça-feira (02), o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado via Cobom para atender ao tombamento de um Caminhão Volkswagen Delivery na BR-280 km 153, na localidade do Rio da Areia, tendo como condutor um masculino de 42 anos que encontrava-se em decúbito dorsal sobre a rodovia, amparado por um médico. O paciente estava consciente e orientado, com suspeita de fratura fechada no membro superior esquerdo e arcos costais esquerdo, sinais vitais estáveis.

Após atendimento pré hospitalar o motorista foi conduzido ao Hospital São Vicente de Paulo. O passageiro, um masculino de 21 anos, encontrava-se fora do veículo em pé e sem lesões aparentes, permanecendo no local a fim de prestar esclarecimentos.

A guarnição do ABTR-100 permaneceu no local realizando a sinalização e coordenando o trânsito até a chegada da PRF, bem como a guarnição orientou no destombamento do caminhão, ficando o local aos cuidados da PRF.