Capotamento de veículo na BR-280 em Mafra faz uma vitima fatal

Na madrugada deste domingo (30/06), por volta das 01h30min o Corpo de Bombeiros de Mafra, foi acionado para atender um capotamento na BR-280 em frente à empresa da Badag, envolvendo um veículo VW/Parati, placas de Mafra.

O motorista do veículo Parati de 18 anos, veio a perder o controle e acabou capotando na pista de rolamento e veio a bater contra a proteção da lateral da rodovia 280 e tinha mais três ocupantes, onde um deles veio a falecer ao dar entrada ao hospital de Mafra.

O motorista de 18 anos foi encontrado fora do veículo, andando. Como passageiro outro jovem de 18 anos, foi encontrado deitado no chão, estava consciente, mas confuso e agitado, com ferimentos no rosto, fratura no antebraço esquerdo e suspeita de traumatismo craniano.

No banco traseiro havia um homem de 30 anos, que estava consciente, orientado, com sinais vitais est√°veis, por√©m, apresentava suspeita de fratura nos¬† dois pulsos e edema (incha√ßo causado pelo ac√ļmulo de l√≠quidos nos tecidos) na regi√£o frontal da cabe√ßa.

Ainda no mesmo veículo encontrava-se no banco carona dianteiro um jovem de 23 anos. Ele foi retirado do veículo em estado grave, imobilizado pela equipe da guarnição de Mafra e foi conduzido ainda com vida ao hospital pela viatura do Corpo de Bombeiros de Rio Negro (PR), que auxiliou no acidente.

Todos os envolvidos com ferimentos foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo, para atendimento médico. O jovem Alisson Socodolski de 23 anos de idade, morador na cidade de Mafra, após dar entrada não resistiu aos ferimentos e veio a entrar em óbito.