Carro cai nas águas do rio São João

Às 11h30 deste sábado o Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até as proximidades da Fazenda Batatais a fim de atender um acidente envolvendo um veículo Fiat Pálio vermelho com placas de Rio Negro-PR, que veio a cair nas águas do Rio São João, na estrada de acesso a Rio dos Cedros, devido a ponte ter caída e não haver sinalização no local.

O condutor de 65 anos estava sem lesões aparentes, vindo a buscar socorro na rodovia. O mesmo recusou atendimento e permaneceu no local. O passageiro de 64 anos foi encontrado no leito do rio, consciente ,orientado e com sinais vitais normais com fratura na região distal do antebraço, dor na região das costelas lado esquerdo, e ferimento lacerante na região das sobrancelhas. Após procedimentos foi encaminhado até o pronto atendimento.