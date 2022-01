Carro e moto colidem no Centro de Mafra

Compartilhar no Facebook

Por volta das 12h30 desta segunda-feira (03), as guarnições do ASU-467 e AR-47 foram acionadas via Cobom de Canoinhas para atendimento de um acidente de transito envolvendo carro e motocicleta na Rua Felipe Schimidt, Centro de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No local havia a motocicleta Yamaha cor preta placa Mercosul conduzida pelo masculino E.A.B. 20 anos de idade, encontrado em pé consciente orientado sinais vitais normais apresentando escoriações no MSD, e suspeita de fratura da clavícula e algia na região cervical.

Após atendimento pré hospitalar o paciente foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. O outro veiculo veículo, um Chevrolet Corsa cinza placa Mercosul, era conduzido pelo Sr A.K. que nada sofreu e permaneceu no local para esclarecimentos junto a PMSC de Mafra.