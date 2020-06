Carros colidem na BR-280, em Mafra

Por volta das 08h35 desta segunda-feira (22), o Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionado para atender a um acidente de tr√Ęnsito na Rodovia BR-280, no bairro Espig√£o do Bugre. A colis√£o envolveu dois ve√≠culos.

No local encontrava-se o ve√≠culo GM S10 com placas de Mafra-SC, conduzido por um masculino de 20 anos, o qual encontrava-se em p√©, sem les√Ķes aparentes, permanecendo no local. No outro ve√≠culo Toyota Placas, com placas de Lins-SP, encontrava-se no seu interior, a feminina de 45 anos, consciente e orientada, referia dores na regi√£o frontal do cr√Ęnio, regi√£o lateral esquerda do t√≥rax e no membro inferior esquerdo, ter√ßo medial. Ap√≥s realizados os procedimentos adequados, foi conduzida ao Pronto Atendimento do Hospital S√£o Vicente de Paulo. O local e os ve√≠culos envolvidos ficaram sob os cuidados da Policia Rodovi√°ria Federal.

Informa√ß√Ķes do Corpo de Bombeiros de Mafra