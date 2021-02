Caso de violência doméstica no bairro Restinga

Compartilhar no Facebook

No sábado, 13, por volta da 1h20, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Comerciante José Kaliski, Bairro Restinga, onde uma mulher de 44 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente e ameaçada pelo seu marido, um homem de 51 anos de idade, o qual foi preso em flagrante por ameaça e lesões corporais, com as disposições constantes da Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.