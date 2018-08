Cinco feridos em acidente na BR-116 em Mafra

Um grave acidente com colisão traseira, envolvendo três caminhões e um veículo de passeio, foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra, no inicio da tarde desta terça-feira (07/08), no km 13 da BR-116 em sentido Itaiópolis.

Envolveram-se neste acidente, onde teve o apoio da Policia Rodoviária Federal e da Auto Pista, uma carreta Scania P360, rodo trem, placas de São José dos Pinhais, um caminhão Ford Cargo de Mauá/SP, um caminhão Mercedes Atego de Santa Cecília/SC e um veículo Loga, placas de Araucária/PR.

O motorista do Ford Cargo de 20 anos, bem como do Mercedes Atego de 25 anos e o carona de 29 anos, ficaram presos entre as ferragens e precisaram ser desencarcerado pela guarnição dos bombeiros.

Todos foram encaminhados pela equipe do Samu ao Hospital São Vicente de Paulo de Mafra, para avaliação médica.

O motorista do veículo Logan de 30 anos e os passageiros de 33 e 36 anos, ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.