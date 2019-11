Colisão entre veículo e motocicletas no centro de Mafra

Compartilhar no Facebook

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra foi acionada nesta quinta-feira (07/11), por volta das 17 horas, para atender um acidente de trânsito na Rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com Jorge Lacerda.

Este acidente envolveu um veículo Fiat/Uno, placas de Mafra e as motocicletas Yamaha Factor 125 de Mafra e uma Honda Fan, placas de Campo do Tenente.

O motorista do veículo uma mulher de 60 anos de idade, nada sofreu e permaneceu no local até a chegada da Policia Militar de Mafra, que também deu atendimento ao acidente.

A condutora da motocicleta Yamaha, uma feminina de 18 anos, foi encontrada sentada na calçada com sinais vitais normais e se recusou ser encaminhada ao hospital.

A motocicleta Honda Fan 125 vermelha, era conduzido por um masculino de 28 anos, foi encontrado em decúbito dorsal sobre a via e se queixava de fortes dores na crista ilíaca esquerda (osso do quadril) e escoriações no membro inferior esquerdo.

Após os primeiros atendimentos, pré-hospitalar o motociclista foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento de Mafra (UPA).