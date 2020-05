Condutora adolescente de motocicleta pode ter causado acidente no bairro Lucena

Compartilhar no Facebook

Na noite do último domingo (10/05) por volta das 19h55min a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis se deslocou até a Cohab do bairro Lucena, para atender um ocorrência de queda de motocicleta.

Chegando ao local a guarnição de socorro, encontraram as vitimas um masculino de 23 anos e uma adolescente de 14 anos de idade. Segundo informações apuradas há suspeitas da adolescente que estava conduzindo a motocicleta no momento da queda.

O masculino e a adolescente foram encaminhados ao hospital  Santo Antônio, com escoriações e ferimentos leves para atendimento médico.