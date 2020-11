Por volta das 07h45 desta terça-feira (17), o Corpo de Bombeiros foi até a Rua João Maria do Vale, na Fazenda do Potreiro, para atender ao tombamento do veículo Ford/EcoSport , tendo como condutora uma feminina de 28 anos, qual encontrava-se fora do veículo, deambulando pelo local estando consciente e orientada com escoriações leves em ambas as mãos e antebraços, sem referir algia cervical, torácica ou lombar.

Após os procedimentos de APH foi encaminhada para a UPA24h para avaliação médica.

