Na noite deste sábado (11/04) a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Frei Eraldo Maria no bairro Alto, para atender uma ocorrência de violência doméstica “Maria da Penha”.

No local em contato com a mulher a mesma relatou que seu ex-marido esteve em sua residência e armada com uma faca a ameaçou e logo após se evadiu.

A Policia Militar realizou buscas pelo local, mas o autor das ameaças não foi localizado e a vitima foi orientada.