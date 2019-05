Detento de Fortaleza é encontrado morto no Presídio Regional de Mafra

Compartilhar no Facebook

Na manhã deste sábado (27/04), o corpo do detento Mikael da Costa Santos de 23 anos, foi encontrado morto, numa cela do Presídio de Mafra. Ele era natural de Fortaleza (CE), não possuía familiares cadastrados no sistema e enquanto estava preso, não recebeu nenhum tipo de visita da família. Mikael estava preso por ser reincidente em crimes de furto e roubo.

Foi instaurado um processo administrativo para analisar a sua morte, onde segundo o diretor da unidade, Helton Neumann Leal, os agentes foram chamados por outros detentos, por volta das 7 horas, para socorrer o preso.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quando eles chegaram ao local, o detento não apresentava mais sinais vitais, onde o corpo foi removido pelo GP e levado para o IML de Canoinhas, para a realização da autópsia.