Discussão na hora de acertar o aluguel gerou agressão na proprietária do imóvel

Na tarde desta sexta-feira (17/05), por volta das 16h15min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada via 190, para atender uma via de fatos, na Rua Ignacio Schelbauer no bairro Bom Jesus.

No local havia duas femininas, uma delas, a proprietária da residencia, que havia acionada a equipe da PM, via 190. A proprietária relatou que haviam se desentendido na hora de pagara o aluguel.

O inquilino (mulher) e seu namorado agrediram fisicamente a proprietária. A mulher relatou a equipe da PM, que estava de saída da residencia e que as divergências contra os valores iriam ser resolvidas.

A equipe da PM orientou as mulheres a procurarem a Vara Civil de Rio Negro, para eventuais acertos da divida de aluguel.