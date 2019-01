Disparo de arma de fogo no bairro Vila Nova

Nesta terça-feira (22/01), por volta das 23 horas, a Policia Militar de Mafra deslocou até a Rua Camarista João Meneghine, no bairro Vila Nova, para atendimento de uma ocorrência de disparo de arma de fogo.

No local os policiais constataram indícios do disparam no muro de uma residência, ao ser indagado o proprietário do local admitiu a posse de uma espingarda cal.28.

Diante do fato o homem foi encaminhado juntamente com a arma para a Delegacia da Policia Civil de Mafra, para as providencias cabíveis.