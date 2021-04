Dois homens são presos em Mafra suspeitos de aplicar golpe do cartão de crédito

Compartilhar no Facebook

Policiais rodoviários federais prenderam durante a Operação Semana Santa, na BR 116 em Mafra, dois homens suspeitos de aplicar o chamado golpe do cartão de crédito. Eles estavam em um Renault/Logan de Belo Horizonte/MG.

Durante a abordagem, o motorista e o passageiro disseram que vinham de São Paulo para passar o feriado em Santa Catarina, mas uma vistoria no interior do veículo levantou suspeitas. Os policias encontraram mais de R$ 4 mil em dinheiro, três máquinas de cartão e 28 cartões de crédito de diferentes titularidades.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após consultas aos sistemas e troca de informações com outras forças de segurança, os agentes constaram que contra o motorista e o passageiro haviam três boletins de ocorrência pelo crime de estelionato. Segundo o relato, eles se passavam por funcionários de banco, ligavam para as vítimas alegando que o cartão havia sido clonado e precisava ser recolhido para perícia. Com o cartão em mãos, realizavam saques e compras.

Os dois homens foram presos e conduzidos à Central de Polícia de Mafra para registro de ocorrência e posterior investigação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -