Drogado estaria quebrando objetos na residência na Vila Ema

No início da madrugada desta segunda-feira (27/01), por volta das 00h10min, a equipe de plantão da Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma denuncia via 190 de uma referida mulher.

A solicitante relatou a equipe policial de plantão que seu marido, estaria quebrando os objetos de sua residência e solicitou a presença da PM.

Diante dos fatos a equipe policial se deslocou até a Rua Jose Seidel na Vila Ema e em contato com a vitima a mesma relatou que seu marido, teria feito uso de entorpecente (crack) e houve uma discussão entre eles.

Nesse momento de discussão o marido começou a quebrar os utensílios domésticos e quando da chegada da Policia Militar o marido pulou o muro da residência e evadiu-se e adentrou um matagal.

A equipe realizou patrulhamento, mas não conseguiram êxito na localização do marido. No retorno do patrulhamento, quando a equipe orientava a mulher sobre os procedimentos que deveria tomar, houve um tumultuo de moradores do bairro e começaram a hostilizar a equipe policial.

De imediato a equipe se retirou do local, para resguardar a integridade física da equipe, haja vista ser a única equipe policial de serviço na cidade.