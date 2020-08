Duas pessoas são presas em Mafra por armazenar conteúdo de pornografia infantil

Em Mafra, duas pessoas foram presas por armazenar arquivos de pornografia infantil. Foi em uma ação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) com o apoio do Instituto Geral de Perícias (IGP), na sexta-feira (28).

Houve apreensão de material comprobatório. As ordens judiciais de busca e apreensão são da Vara Criminal local com representação do Delegado de Polícia e parecer favorável do Ministério Público, tendo por base informações fornecidas pela Diretoria de Inteligência. Foi arbitrada fiança pelo Delegado de Polícia no valor de R$ 10.000,00 para cada uma das pessoas presas em flagrante.