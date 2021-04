Égua é resgatada na Vila Argentina em Mafra

Na sexta-feira (09), por volta das 18h04, as guarnições do ABTR-100 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas via COBOM, para atendimento de animal preso em buraco localizado na Rua Uruguai, na Vila Argentina.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ao chegar ao local nos deparamos com um equino (égua de 4 anos), atolada no interior de uma fossa tipo sumidouro. Após avaliação, as equipes decidiram escavar uma rampa para o animal usar de base de apoio e com o auxílio de cabos e fitas dando um impulso no animal para ajudar na saída.

Após a retirada o animal foi encaminhado ao dono, que foi orientado sobre o fechamento da fossa que causou o incidente.

LEIA TAMBÉM: Cavalo cai em fossa e é resgatado no bairro Amola Flecha

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -