Cavalo cai em fossa e é resgatado no bairro Amola Flecha

Nesta terça-feira, por volta das 17h as guarnições do ABTR-100 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas via COBOM para atendimento de ocorrência com animal preso em buraco localizado na Rua Pioneiro Agostinho do Nascimento, Bairro Amola Flecha. No local havia um cavalo no interior de uma fossa tipo sumidouro.

Após avaliação, foi realizado o enchimento da fossa com água da vtr ABTR-100 e escavado uma rampa para o animal usar de base de apoio e com o auxílio de cabos e fitas o animal foi retirado sem ferimentos e entregue a proprietária. Foi orientado o dono do terreno sobre o fechamento e cercamento da fossa que causou o incidente para prevenção e segurança de todos.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

LEIA TAMBÉM: Égua é resgatada na Vila Argentina em Mafra