Filho alterado ameaçou família no bairro São Judas Tadeu

A Polícia Militar de Rio Negro atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Rua Dorival Tomaz no bairro São Judas Tadeu. No local em contato com a mãe a mesma relatou que possui medida protetiva contra seu filho. Seu filho esteve na sua residência bem alterado e acabou empurrando-a e a fez sair do local, onde a mãe pediu ajuda para acionar a Policia Militar.

Antes da chegada da Policia Militar o mesmo já havia agredido seu irmão, ocasionando ferimentos no rosto. Quando da chegada da Policia Militar o agressor já estava imobilizado por terceiros.

O agressor foi detido e encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as medidas cabíveis. Durante o deslocamento até a DPC o agressor estava bastante alterado e veio a danificar o camburão da viatura policial em diversos locais e ainda ameaçou com palavras que ao sair da prisão, retornaria e mataria seus familiares.