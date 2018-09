Fiscalização nas estradas será intensificada durante o feriadão

Operação da Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira (06), às 00h, em todo o Brasil. Motoristas devem estar atentos às condições de trafegabilidade das rodovias e aos requisitos de segurança

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste feriado prolongado, os motoristas que vão pegar a estrada devem estar atentos às condições das rodovias, manutenção dos veículos, o uso do cinto de segurança e o respeito às sinalizações de trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Independência nesta quinta-feira (06), às 00h, em todo o Brasil, e vão até às 23h59 de domingo (9/9). Durante este período, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do órgão.

A operação visa, além da diminuição da quantidade e da letalidade dos acidentes, garantirem segurança e fluidez do trânsito aos usuários das rodovias federais e contará com atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante e às ultrapassagens indevidas.

Na operação realizada em 2017, PRF fez 968 notificações de infrações nas rodovias e registrou 24 acidentes, 25 feridos e 4 mortos; também foram apreendidas 29 CNH (carteira nacional de habilitação) e 33 veículos retidos.

DICAS AOS MOTORISTAS – Antes de seguirem viagem, os motoristas devem verificar as condições do veículo, como: itens como níveis de água, óleo e combustível, suspensão, calibragem dos pneus (inclusive estepe), sistema de freios e sinalização (setas, faróis e lanternas), extintor de incêndio, limpadores de para-brisa. Esses são itens importantes para chegar uma viagem segura.

É fundamental utilizar sempre o cinto de segurança em todos os bancos, além da cadeirinha infantil para o transporte de crianças. É importante também respeitar os limites de velocidade e programar paradas ao longo da viagem para descanso e alimentação. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.