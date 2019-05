Foi preso em flagrante ao agredir sua mulher na Vila Jardim América

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Mafra atendeu na noite deste sábado, por volta das 19h40min, uma ocorrência de violência doméstica na Rua João Maria do Valle no bairro da Vila Jardim América.

No local uma mulher de 48 anos de idade, relatou aos policiais, que foi agredida fisicamente pelo seu marido de 51 anos de idade, resultando em hematomas em seu braço.

O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.