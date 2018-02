Foi preso em flagrante ao tentar agredir policiais com garrafa

Compartilhar no Facebook

Na madrugada deste sábado (17/02), por volta das 01h15min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Santa Cruz no bairro da Vila Ivete, devido denúncia de perturbação do sossego (som alto). Momento antes da denúncia a policia já havia constatado som alto, onde a proprietária da residencia foi orientada e se comprometeu a cessar a perturbação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os policiais lavraram em desfavor desta jovem de 19 anos de idade, um Termo Circunstanciado (TC) por perturbação de sossego alheio.

Durante a apreensão do aparelho de som, um elemento de 21 anos de idade tentou agredir os policiais militares se utilizando de uma garrafa. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.  Outros participantes da festa investiram contra os policiais e atiram pedras na viatura, sendo efetuados disparos de arma de fogo com munições não letais para dispersar os mesmos.