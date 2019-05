Furtou carne em supermercado e foi detido pelos funcionários

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta segunda-feira (29/04), por volta das 11h30min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Benemérito Anselmo Reinald, no bairro do Faxinal, para dar atendimento a um furto num referido supermercado. Conforme a denuncia um homem havia furtado certa quantidade de carne e se evadiu em seguida.

Chegando ao local os policiais depararam com funcionários do supermercado, segurando um homem de 35 anos de idade, autor do furto de carnes, até a chegada da Policia Militar.

Diante dos fatos o homem foi preso em flagrante por furto e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.