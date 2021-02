Homem é assaltado por “conhecidos do tempo de escola” após pegar carona

Na sexta-feira (5), por volta das 20h30, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Tenente Ari Rauen, Alto de Mafra, onde um homem de 31 anos de idade relatou que saiu do trabalho e pegou carona com dois conhecidos do tempo de escola, os quais não lembra os nomes.

Próximo à sua residência um dos homens o ameaçou com uma faca no pescoço e roubaram sua mochila contendo documentos pessoais e certa quantia em dinheiro e um celular marca Motorola, sendo que após mandaram-no descer do veículo, um Fiat/Palio de cor cinza e fugiram do local. Foram realizadas rondas, orientado o proprietário e lavrado o Boletim de Ocorrência.