Homem é encontrado morto na BR 280 em Bela Vista do Sul

Na tarde deste sábado, por volta das 13h50, o Corpo de Bombeiros atendeu a uma ocorrência envolvendo um trator na BR 280 nas proximidades do Km 186, na localidade de Bela Vista do Sul, interior de Mafra.

No local havia um homem (Nelson Ozika) de 37 anos caído no acostamento em decúbito lateral esquerdo com ausência total de sinais vitais. Segundo testemunhas, o mesmo estava conduzindo e veio a cair de um trator que se encontrava no outro lado da rodovia, o qual aparentemente seguiu desgovernado até bater em uma árvore. Após procedimentos o Corpo de Bombeiros deixou o local aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e IGP.