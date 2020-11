Homem é preso em Mafra após descumprir medida protetiva

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (06), um homem de 68 anos de idade relatou que foi agredido fisicamente pelo seu enteado, um homem de 28 anos. O fato ocorreu por volta das 22h15 na Rua José Bartneck, Vila Jardim América.

No local se encontrava ainda a mãe do agressor e companheira da vítima, uma mulher de 46 anos de idade, a qual possui Medida Protetiva determinando o distanciamento do seu filho. O referido homem foi preso após investir contra os policiais militares empunhando uma enxada e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis.