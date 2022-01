Homem invade casa do irmão em Mafra causando vários danos

Ocorrências do período de 14 a 20 de janeiro de 2022.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na sexta-feira, 14, por volta das 22h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua João Cleto Mourão, Bairro Restinga, onde uma mulher de 23 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente com socos e chutes e foi colocada para fora de casa pelo seu amásio, um homem de 29 anos.

O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

No sábado, 15, por volta das 9h10, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Teixeira de Freitas, Vila Jardim América, onde uma mulher de 62 anos de idade relatou que foi agredida fisicamente pelo seu marido, um homem de 84 anos. O referido homem foi preso em flagrante por lesões corporais, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

DANO DE DEPREDAÇÃO/POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

No sábado, 15, por volta das 15h, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Avencal de Cima, interior do município, onde um homem de 32 anos de idade relatou que seu irmão invadiu sua residência e causou vários danos, além de quebrar os vidros das janelas, tentando agredir a vítima com uma barra de ferro. No local os policiais prenderam um homem de 32 anos, irmão da vítima, o qual tentou fugir para o matagal. Na residência foi apreendida uma espingarda de fabricação artesanal, calibre 36 e várias munições deflagradas. O referido homem e a arma foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.

ACIDENTE DE TRÂNSITO/DIRIGIR VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL

No sábado, 15, por volta das 17h30, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Benemérito Oscar Amadeu Scholze, Bairro Restinga, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo um veículo Jeep Renagade, conduzido por um homem de 47 anos de idade e um veículo Fiat/Uno, conduzido por um homem de 67 anos que fugiu do local do acidente, sendo seguido e abordado pelo condutor do outro veículo envolvido. O condutor do veículo Fiat/Uno apresentava sinais visíveis de embriaguez alcoólica, sendo confirmado através do teste de bafômetro, que resultou em 0,73 Mg/L, sendo o mesmo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis. Foi lavrado o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

PORTE/POSSE DE ENTORPECENTES

No domingo, 16, por volta das 16h, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, quando abordou um homem de 19 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse uma “pedra” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

No domingo, 16, por volta das 16h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Vereador Antenor Rauen, Vila Ivete, quando abordou um homem de 36 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse uma “pedra” de crack, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na segunda-feira, 17, por volta das 16h30, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas no Autódromo Municipal e adjacências, quando abordou um homem de 18 anos de idade, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado em sua posse um “baseado” e uma “bucha” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.

Na terça-feira, 18, por volta das 20h, a equipe da Polícia Militar Ambiental de Canoinhas fazia rondas na Rua Benemérito João Dorival Auersvaldt, Bairro Restinga, quando abordou um veículo VW/Voyage, com dois ocupantes, em atitudes suspeitas. Durante a revista pessoal foi encontrado com o passageiro, um homem de 21 anos de idade uma “bucha” de maconha, sendo lavrado em seu desfavor um Termo Circunstanciado (TC) por porte/posse de entorpecentes e apreendida a droga.