Incêndio destrói estufa de fumo no interior de Mafra

Por volta das 06h05 desta terça-feira (19), as Guarnições do ABTR-100 e AR-47 e ASU467 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas através do COBOM, sobre a ocorrência de um incêndio em edificação agro pastoril (estufa de fumo), na localidade de Butiá dos Lageados.

Chegando ao local de difícil acesso, constatou-se um incêndio em fase de desenvolvimento completo, que atingiu uma edificação com cinco estufas todas mistas, construídas em madeira e alvenaria, com aproximadamente 400 m².

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após a avaliação dos riscos, foi montado um estabelecimento com cinco lances de mangueiras sendo: 01 adutora de 2 1/2; mais 04 (quatro) lances de 1 ½. Foi realizado o combate as chamas e o rescaldo durando cerca de duas horas, sendo utilizados aproximadamente 9.000 litros de água.

No local encontrava-se o proprietário de 51 anos informando que a edificação armazenava aproximadamente 10.000 kg de fumo em fase de secagem e um trator Jonh Deere, além de outros insumos, utensílios e ferramentas utilizadas no dia a dia. Após orientações o local foi deixado em segurança.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -