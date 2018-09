Incêndio destruiu veículo no bairro Bom Jesus em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

No último sábado (25/08), por volta das 21h50min as equipes dos Bombeiros Voluntários de Itaiópolis receberam um chamado para atender um incêndio, num veículo no bairro Bom Jesus.

Chegando ao local mencionado, a equipe dos Bombeiros Voluntários, nada puderam fazer, encontraram o veículo totalmente destruído pelas chamas do fogo.

O estranho deste veículo VW/Gol, placas de Benedito Novo/SC, onde ninguém soube informar sua procedência e a Policia Militar de Itaiópolis, foi informada sobre o incêndio que o destruiu por completo.