Invadiu residência e ameaçou de morte ex-mulher

Na noite deste domingo (10/11), por volta das 19h40min a Policia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Pioneira Maria Elvira Kruger Custódio no bairro Restinga para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a vitima de 26 anos de idade a mesma relatou aos policiais, que seu ex-marido de 28 anos de idade, veio a invadir sua residência e danificou alguns móveis e utensílios domésticos e ainda a ameaçou de morte.

O ex-marido foi contido pelos irmãos da vitima e foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e danos e com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.