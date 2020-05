Levaram três botijões de gás do Clube Rionegrense

Compartilhar no Facebook

A Polícia Militar de Rio Negro na tarde desta terça-feira (28/04) recebeu um relato de furto no Clube Rionegrense. No local em contato com a solicitante que é responsável pelo clube Rionegrense a mesma relatou que ao chegar ao local, percebeu que foram subtraídos três botijões de gás (P-45).

A responsável pelo Clube Rionegrense, relatou aos policiais que os autores rebentaram os cadeados para furtar os botijões. A equipe policial realizou patrulhamento, mas não localizou nenhum suspeito, bem como os botijões de gás.