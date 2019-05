Loja de Auto Peças no bairro Bom Jesus foi alvo de assalto

Compartilhar no Facebook

No final da tarde desta segunda-feira (06/05), por volta das 17h30min a Policia Militar de Rio Negro foi acionada via 190, para atendimento a um assalto a mão armada contra uma loja de Auto Peças na Rua Severo de Almeida no bairro Bom Jesus.

Segundo a solicitante a mesma relatou que entraram dois elementos de motocicleta CG 150 de cor vermelha e entraram na loja com o capacete na cabeça de posse de uma arma de fogo, tipo pistola e anunciaram o assalto.

Eles renderam o caixa e levaram uma quantia aproximada de R$ 200,00 e se evadiram sentido ao bairro Estação Nova.

A equipe de posse das informações de imediato se deslocou até o bairro Estação Nova, para localizar a motocicleta e os autores do assalto. Foram realizadas patrulhamento pelos bairros próximos, mas a motocicleta e os autores não foram localizados.