Mãe e filho entraram em vias de fatos no bairro Seminário

Na noite do último sábado por volta das 22h55min a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro do Seminário, envolvendo mãe e filho.

No local em contato com a solicitante ela relatou aos policiais, que estava em sua residencia, jantando e bebendo, juntamente com seus filhos, quando em certo momento começou uma discussão com um deles e entraram em vias de fatos.

A mãe foi lesionada no braço esquerdo, sendo que alguns objetos da residencia foram danificados. A equipe policial perguntou por várias vezes se a mãe queria representar contra o filho e respondeu que sim.

O filho apresentava um corte no pé, pois segundo a sua mãe o mesmo havia cortado em cacos de vidros espalhados pelo chão da cozinha. O filho foi encaminhado até ao hospital Bom Jesus para procedimentos médicos.

Diante dos fatos da mãe querer representar contra o filho o mesmo foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.