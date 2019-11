Maltratava as crianças e a mãe ao intervir foi agredida com pedaço de madeira

Neste domingo (10/11) por volta das 20h10min a Policia Militar de Mafra se deslocou para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Pastor Jair Dietrich no bairro da Vila Ivete.

No local em contato com a vitima, uma mulher de 28 anos de idade a mesma relatou a equipe policial, que seu marido estava embriagado e maltratando as crianças (filhos do casal).

Ela comentou que ao tentar intervir acabou sendo agredida fisicamente com um pedaço de madeira e ainda foi sufocada pelo pescoço e atirada contra o muro.

O agressor ao perceber que a filha estava pedindo socorro aos vizinhos acabou fugindo do local, tomando rumo ignorado. A vitima foi orientado pela equipe policial.