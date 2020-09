Mercadorias importadas ilegalmente do Paraguai são apreendidas em Papanduva

Policiais rodoviários federais apreenderam na tarde de ontem, na BR 116 em Papanduva, diversas mercadorias importadas do Paraguai sem pagamento das taxas aduaneiras.

Os produtos estavam em um Fiat/Siena abordado no km 54 da rodovia. Foram encontrados 74 itens diversos: smartphones, eletrônicos, artigos de informática e de tapeçaria.

O veículo foi lacrado e está à disposição da Receita Federal. O motorista foi liberado mas vai responder pelo crime de descaminho. Este crime fiscal diminui os empregos com carteira assinada no país, uma vez que representa concorrência desleal com os comerciantes devidamente instalados.