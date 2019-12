Motociclista fica ferido em acidente com veículo em Mafra

Na noite desta sexta-feira (06/12) por volta das 20h20min à equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a Rua Carlos Schelbauer, para atender um acidente de trânsito, envolvendo um veiculo e uma motocicleta.

No local os bombeiros, depararam com o motorista do veículo Fiat/Punto, placas de Mafra se deambulando pela via sem lesões aparentes e se recusou a atendimento.

O condutor de 19 anos da motocicleta Honda CG 160 Fan, placa de Mafra, foi encontrado em decúbito dorsal sobre a via, estava consciente, mas porem desorientado e apresentava fratura exposta no fêmur e fratura aberta no lado direito da face e ainda escoriações nos membros superiores e queimadura de 2º grau na coxa esquerda.

Os bombeiros realizaram os atendimentos, pré-hospitalar e o encaminharam ao Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico. Os veículos envolvidos ficaram aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.