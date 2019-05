Motorista embriagado é preso ao colidir em veículo estacionado

Compartilhar no Facebook

Neste sábado (27/04) por volta das 18 horas, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua São João Maria, no bairro da Vila Ferroviária, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais.

O motorista de 55 anos de um automóvel Mercedes Benz/A 190, veio a colidir com outro veículo e um semi-reboques que estavam estacionados na via pública. O referido condutor apresentava sinais de embriaguez, sendo confirmado através do teste de bafômetro, que resultou em 0,85Mg/L.

Diante dos fatos o mesmo foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).