Motorista embriagado se envolve em acidente e ao tentar fugir colidiu em veículo estacionado

No início da noite desta quarta-feira (10/07), por volta das 18 horas a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua do Portão, Vila Nova, onde atendeu a um acidente de trânsito, com danos materiais, envolvendo um veículo VW/Jetta e um Fiat/Uno.

O Jetta era conduzido por uma mulher de 36 anos de idade e o Fiat/Uno, tinha como condutor um homem de 52 anos de idade, o qual se evadiu do local e acabou colidindo com um veículo VW/Gol, que estava estacionado na via pública. O referido motorista tentou novamente se evadir e foi contido por populares até a chegada da PM.

O referido condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro, tendo ainda ameaçado uma das vítimas de morte e ameaçado os policiais militares após resistir à prisão.

Foram adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o condutor foi preso em flagrante por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado a Delegacia de Polícia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis.