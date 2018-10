Motorista embriagado se envolveu em acidente e foi preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

No final da tarde desta sexta-feira (26/1), por volta das 17h30min a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Localidade de Lagoa Seca, interior do município, onde atendeu a um acidente de trânsito com danos materiais, envolvendo os veículos VW/Saveiro e um VW/Gol.

O veículo Saveiro era conduzido por um jovem de 22 anos e o VW/Gol por um homem de 56 anos de idade, que apresentava visíveis sinais de embriagues alcoólicos. Diante dos fatos o motorista de 56 anos de idade, realizou o teste de bafômetro, resultando em 1,38Mg/L.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O motorista recebeu voz de detenção e foi preso em flagrante, por conduzir veículo sob efeito de álcool e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para às providências cabíveis, além de serem adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).