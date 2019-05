Compartilhar no Facebook

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra atendeu acidente de trânsito na Avenida Frederico Heyse, aonde um veículo Fiat/Pálio, veio a colidir contra um poste de energia elétrica.

Segunda a condutora do veículo (mulher) de 38 anos que nada sofreu, o acidente ocorreu devido o GM/Cruze, ter colidido na lateral do seu Pálio e se evadiu do local, sem prestar socorro.

A PM de Mafra foi acionada e o acidente ficou sob seus cuidados.