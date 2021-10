Motorista sem CNH é flagrado em Mafra transportando bebê junto a lixo e maconha

Compartilhar no Facebook

Durante fiscalização a um Fiat/Palio na manhã desta terça-feira (05), na BR 116 em Mafra, policiais rodoviários federais encontraram 27 gramas de maconha e skunk no porta-luvas.

O motorista, de 25 anos, não era habilitado e o veículo que dirigia estava com licenciamento vencido há três anos. Ele transportava o filho dele, com apenas um ano de idade, em meio a muito lixo espalhado pelo carro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O homem vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), devendo comparecer em audiência no Juizado da Comarca de Mafra por porte de droga para consumo. O veículo ficará retido no pátio conveniado até a regularização do licenciamento e apresentação de condutor habilitado.