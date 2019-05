Mulher colidiu em dois veículos estacionados

Nesta sexta-feira (24/05) por volta das 14h45min, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Coronel José Severiano Maia, Vila Buenos Aires, onde atendeu a um acidente de trânsito, com danos materiais, envolvendo um veículo VW/Saveiro, conduzido por uma mulher de 47 anos de idade.

A condutora do veiculo VW/Saveiro veio a perder o controle e acabou colidindo no portão da Casa Paroquial dos Padres da Igreja Ucraniana. A mulher após colidir no portão, saiu do local e veio a colidir com dois veículos que estavam estacionados na via pública.

A referida condutora apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste de bafômetro, alegando que havia ingerido remédios controlados.

A mesma foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis, além de serem adotadas as Medidas Administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).