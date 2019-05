Mulher de programa é agredida com pedradas na cabeça e braço

Compartilhar no Facebook

No início da madrugada desta segunda-feira (29/04) a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para atender uma ocorrência de agressão contra uma mulher na Rua Emilio Von Linsingen no bairro Passa Três.

Em contato com a referida mulher ela relatou a equipe policial, que foi na residência de um cliente e aconteceu uma discussão e foi agredida com pedradas, sendo atingida na cabeça e no braço esquerdo (lesões leves).

A equipe da PM tentou entrar em contato com o tal cliente em sua residência, porem a casa estava trancada e ninguém se apresentou. A equipe da PM, perguntou a vitima, o que ela fazia no local e respondeu que havia ido fazer um programa. Os policiais perguntaram se ela era usuária de drogas e respondeu que sim de “Crack”.

Ela relatou que sempre frequentava a casa desse cliente o qual lhe pagava pelo programa, aproximadamente 35 reais. Diante dos fatos, como não foi localizado o autor das agressões a mulher acompanhou a equipe até a 2ª CIA, para a lavratura do presente Boletim de Ocorrência.

Ela foi orientada pelos policiais a providenciar o prontuário médico e se dirigir posteriormente a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, se tivesse interesse m representar contra seu cliente.