Mulher fica ferida após carro capotar em Mafra

Às 09h45 deste domingo a guarnição do ASU-467 deslocou-se até a localidade de Tingui, BR280 em Mafra, para atender um acidente de transito do tipo capotamento.

Ao chegar no local foi constatado o capotamento do veiculo Fiat/Mobi Like, vermelho, 2017, placas de Joinville-SC, tendo como condutora uma feminina, 43 anos, encontrada fora do veiculo, deitada as margens da rodovia, amparada por brigadistas volunt√°rios da cidade de Ca√ßador-SC. Apresentava-se consciente, confusa, referindo dores na cabe√ßa e escoria√ß√Ķes em membros superiores.

Após atendimento pré-hospitalar foi encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo.