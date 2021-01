Mulher morre ao bater veículo de frente com caminhão baú em Quitandinha

Na manhã desta segunda-feira (25/01) a equipe da Polícia Rodoviária Federal, atendeu um grave acidente de trânsito na BR-116 em Quitandinha, fazendo mais uma vítima fatal no violento trânsito brasileiro.

Este grave acidente que vitimou a senhora Vanderleia Chalico envolveu o veículo Fiat/Uno, que a mesma conduzia e um caminhão baú do Supermercado Belém, possui redes nas cidades de Mafra e Rio Negro.

O motorista do caminhão baú postou um áudio que circulou nas redes sociais, relatando que trafegava próximo ao rio da Várzea no período urbano de Quitandinha. Ele relatou que foi surpreendido pelo veículo Fiat/Uno, na contra mão de direção e nada pode fazer e aconteceu a colisão frontal.

Com a força do impacto a mulher veio a óbito no local e com a chegada da equipe da Auto Pista Planalto Sul, nada mais pode ser feito.

