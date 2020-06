Mulher negociou motocicleta pelo WhatsApp e caiu em golpe

Compartilhar no Facebook

Na tarde desta segunda-feira (15/06) por volta das 16h50min, a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Avenida Frederico Heyse, para atender uma ocorrência de estelionato.

No local em contato com a mulher de 27 anos de idade, procedente de Joinville a mesma relatou aos policiais, que negociou uma motocicleta através do WhatsApp.

O referido veículo estava sendo anunciado no OLX, onde após efetuar o deposito referente ao pagamento da compra se deslocou a Mafra para concretizar o negócio.

Ao conversar com o proprietário do veículo, um homem de 22 anos de idade, foi constatado que se tratava de um golpe.

O depósito não foi efetuado na conta deste e o intermediador se apresentou com o mesmo nome a ambos.