Mulher sofre intoxicação após esquecer frigideira no fogão

Na madrugada desta quarta-feira (01/05), por volta das 05h25min, as guarnições do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocaram até o bairro Vila Ivete, para atendimento em incêndio numa edificação multifamiliar.

O principio de incêndio foi numa edificação de alvenaria, composta por dois apartamentos de 30 metros cada, sendo no segundo piso.

Os bombeiros depararam na cozinha em cima do fogão a gás, uma panela do tipo frigideira, com resíduos de óleo de cozinha queimado que se estendeu sobre o fogão, gerando felizmente muita fumaça.

Não foi preciso o uso de extintores, devido à inexistência de chamas, apenas muita fumaça e foram abertas as janelas para a ventilação.

A proprietária encontrava-se no interior da edificação e sofreu intoxicação devido a inalação de fumaça, sendo conduzida ao Pronto Atendimento Médico pelos Bombeiros Militares.